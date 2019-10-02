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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Посетительница зоопарка залезла в вольер подразнить льва

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В нью-йоркском зоопарке в Бронксе посетительница проникла в вольер со львом и принялась размахивать руками и танцевать перед диким животным. Позже видеоролик с действиями девушками быстро распространился по Сети.

На кадрах опубликованного видео видно, как девушка показывает танцевальное движение животному, а тот стоит на расстоянии и удивлённо смотрит на своего "гостя".

Неправомерные действия девушки заметили сотрудники охраны и сразу вывели её с территории зоопарка. Однако потом инцидентом заинтересовалась полиция, которая теперь разыскивает "героиню Сети", пишет издание "Independent".

Администрация призывает соблюдать правила безопасности. Там отметили, что подобные поступки несут угрозу для жизни человека.

 
 
 
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Публикация от Real Sobrino (@realsobrino)29 Сен 2019 в 6:49 PDT

БА

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