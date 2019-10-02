Посетительница зоопарка залезла в вольер подразнить льва

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2 октября 2019, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В нью-йоркском зоопарке в Бронксе посетительница проникла в вольер со львом и принялась размахивать руками и танцевать перед диким животным. Позже видеоролик с действиями девушками быстро распространился по Сети.

На кадрах опубликованного видео видно, как девушка показывает танцевальное движение животному, а тот стоит на расстоянии и удивлённо смотрит на своего "гостя".

Неправомерные действия девушки заметили сотрудники охраны и сразу вывели её с территории зоопарка. Однако потом инцидентом заинтересовалась полиция, которая теперь разыскивает "героиню Сети", пишет издание "Independent".

Администрация призывает соблюдать правила безопасности. Там отметили, что подобные поступки несут угрозу для жизни человека.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Real Sobrino (@realsobrino)29 Сен 2019 в 6:49 PDT