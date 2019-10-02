Cаудовская армия ни на что не годится

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2 октября 2019, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

К саудовскому королю Салману ибн Абдул-Азизу аль Сауду беда явно не приходит одна. Причём не только к нему, но и к наследному принцу Мухаммеду ибн Салману, держащему в руках большинство нитей управления саудовской монархией. И как одному из застрельщиков проведения операции в Йемене, ставшей для армии королевства «моментом истины», – война показала, что саудовская армия ни на что не годится. На днях в этой стране была разгромлена группировка саудитов из 3 бригад, насчитывающая 7 тыс. человек.



Саудовская пропаганда уже пытается изобразить эту катастрофу победой и заявляет, что все новости о поражении – фейки. Кстати, если в арабском сегменте Интернета у саудовцев есть целая армия боевых сказочников (центр по противодействию экстремистской идеологии), то в Рунете русскоговорящих саудовцев, понятное дело, не найти. Да и знать язык и сойти за своего – разные вещи. Поэтому просаудовские твиттеры и блоги обычно ведут наёмные украинцы. Часто это те люди, что остались не у дел после поражения Петро Порошенко.



Но сколько ни отрицай очевидное, всему миру уже давно понятно, что саудовская армия и её союзники не умеют и часто не хотят воевать и неспособны учиться на ошибках.



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