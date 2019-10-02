Сценарий превращения Украины в «колонию России» обнародовала Юлия Тимошенко

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2 октября 2019, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Tarasov / globallookpress.com

Реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе может привести к негативным последствиям для Украины. С соответствующим заявлением выступила в Верховной Раде парламентарий Юлия Тимошенко.

По словам Тимошенко, если в Донбассе будут «голосовать пушками, без народа и без Украины», в состав бывшей советской республики вернется регион, который контролирует Россия. В случае претворения в жизнь такого сценария ближайшие общенациональные выборы «поменяют все пропорции» внутри страны и она снова станет «колонией РФ», процитировал депутата «ПолитНавигатор».

Официальный Киев обвиняет Москву в «оккупации» части Донбасса. Российское руководство данные утверждения опровергает.

Ранее в среду сообщалось, что украинский эксперт Андрей Золотарев объяснил, почему президент Владимир Зеленский не готов пойти на примирение с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.