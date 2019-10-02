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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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На Украине раскрыли причину неготовности Зеленского примириться с ДНР и ЛНР

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com
фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский не готов пойти на установление мира в Донбассе. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад украинский политический эксперт Андрей Золотарев.

СМИ рассказали об «ультиматуме» властей ДНР и ЛНР президенту Украины Зеленскому

СМИ рассказали об «ультиматуме» властей ДНР и ЛНР президенту Украины Зеленскому

Согласно точке зрения аналитика, ставшего собеседником «Известий», Киев может пойти на некоторые уступки, но договариваться по главным вопросам, касающимся урегулирования конфликта на востоке страны, руководство Украины пока не готово. Это объясняется тем, что Владимир Зеленский опасается уличных акций протеста националистов, отметил Золотарев.

Ранее сегодня сообщалось, что в прессе рассказали об «ультиматуме» властей ДНР и ЛНР украинскому лидеру.

 

ДЦ

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