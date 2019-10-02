На Украине раскрыли причину неготовности Зеленского примириться с ДНР и ЛНР

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2 октября 2019, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский не готов пойти на установление мира в Донбассе. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад украинский политический эксперт Андрей Золотарев.

Согласно точке зрения аналитика, ставшего собеседником «Известий», Киев может пойти на некоторые уступки, но договариваться по главным вопросам, касающимся урегулирования конфликта на востоке страны, руководство Украины пока не готово. Это объясняется тем, что Владимир Зеленский опасается уличных акций протеста националистов, отметил Золотарев.

Ранее сегодня сообщалось, что в прессе рассказали об «ультиматуме» властей ДНР и ЛНР украинскому лидеру.