Украина прекратит кровопролитие в Донбассе, не уступая своим принципам, заявили в команде Зеленского

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2 октября 2019, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ovsyannikova Yulia/ ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что Украина не подписывала "формулу Штайнмайра" на заседании Контактной группы в Минске.

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"Нюансы — вчера никто ничего не подписал ... Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ М. Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года", - написал политик в Facebook.

По его словам, речь идёт только о правилах проведения выборов в ДНР и ЛНР, а каких-то изменений в Конституции Украины не планируется. Яременко добавил, что Киев не намерен поступаться со своими принципами , территориальной целостностью, суверенитетом и правом "по-своему трактовать минские договоренности".

"Украина движется в направлении прекращения кровопролития в Донбассе", - заключил он.

Ранее сообщалось, что Киев подписал накануне "формулу Штайнмайера". Об этом рассказал Владимир Зеленский.