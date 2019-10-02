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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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СМИ рассказали об «ультиматуме» властей ДНР и ЛНР президенту Украины Зеленскому

, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: официальный сайт главы ЛНР
фото: официальный сайт главы ЛНР

Совместное заявление главы ДНР Дениса Пушилина и лидера ЛНР Леонида Пасечника после подписания Киевом «формулы Штайнмайера» содержит «явный ультиматум» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этот пишут российские СМИ.

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Зеленский, комментируя принятие формулы, отметил, что киевское руководство не допустит проведения местных выборов в Донбассе, пока там присутствуют военные.

Пушилин и Пачечник в своем совместном заявлении призвали украинского лидера не диктовать республикам условия. Руководители ДНР и ЛНР заверили, что «никакого контроля над границей киевская власть не получит». Данные высказывания являются «явным ультиматумом», полагает «Царьград».

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Сергей Толстов назвал два пути прекращения конфликта в Донбассе.

 

ДЦ

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Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Сергей Толстов, украинский политический эксперт, обозначил сценарии прекращения гражданской войны в Донбассе. Точка зрения аналитика приведена в материале, опубликованном на страницах российских интернет-СМИ.

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