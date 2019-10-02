СМИ рассказали об «ультиматуме» властей ДНР и ЛНР президенту Украины Зеленскому

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2 октября 2019, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: официальный сайт главы ЛНР

Совместное заявление главы ДНР Дениса Пушилина и лидера ЛНР Леонида Пасечника после подписания Киевом «формулы Штайнмайера» содержит «явный ультиматум» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этот пишут российские СМИ.

Зеленский, комментируя принятие формулы, отметил, что киевское руководство не допустит проведения местных выборов в Донбассе, пока там присутствуют военные.

Пушилин и Пачечник в своем совместном заявлении призвали украинского лидера не диктовать республикам условия. Руководители ДНР и ЛНР заверили, что «никакого контроля над границей киевская власть не получит». Данные высказывания являются «явным ультиматумом», полагает «Царьград».

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Сергей Толстов назвал два пути прекращения конфликта в Донбассе.