Раскрыты детали плана Киева по уничтожению Савченко и обвинению в убийстве ДНР

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2 октября 2019, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Киев несколько лет назад планировал ликвидировать Надежду Савченко, на тот момент являвшуюся депутатом Верховной Рады, и обвинить в случившемся военных самопровозглашенной ДНР. Соответствующую информацию озвучил соратник Савченко, глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан.

Согласно данным, оказавшимся в распоряжении Рубана, Савченко и его должен был убить украинский спецназ во время пересечения границы с ДНР. План сорвался из-за того, что силовики, которым поручили выполнить данное задание, опоздали на пятнадцать минут, процитировал руководителя «Офицерского корпуса» один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Ранее в среду сообщалось, что политолог с Украины Сергей Толстов назвал два сценария прекращения конфликта на территории Донбасса.