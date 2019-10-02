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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Раскрыты детали плана Киева по уничтожению Савченко и обвинению в убийстве ДНР

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com
фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Киев несколько лет назад планировал ликвидировать Надежду Савченко, на тот момент являвшуюся депутатом Верховной Рады, и обвинить в случившемся военных самопровозглашенной ДНР. Соответствующую информацию озвучил соратник Савченко, глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан.

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Согласно данным, оказавшимся в распоряжении Рубана, Савченко и его должен был убить украинский спецназ во время пересечения границы с ДНР. План сорвался из-за того, что силовики, которым поручили выполнить данное задание, опоздали на пятнадцать минут, процитировал руководителя «Офицерского корпуса» один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Ранее в среду сообщалось, что политолог с Украины Сергей Толстов назвал два сценария прекращения конфликта на территории Донбасса.

 

ДЦ

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