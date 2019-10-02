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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Озвучено предупреждение об угрозе окончательного распада Украины из-за Зеленского

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Danil Shamkin / globallookpress.com
фото: Danil Shamkin / globallookpress.com

Создание рынка земли на Украине и другие решения команды президента Владимира Зеленского могут привести к окончательному распаду страны. С таким предупреждением выступил Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

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Три условия примирения Украины с Россией выдвинул режиссер-террорист Сенцов

По словам политика, ставшего собеседником ФАН, принятие закона, разрешающего продажу земли иностранцам, усилит сепаратистские настроения на Украине. В частности, Журавко опасается, что отколоться от Киева могут западные регионы, которые «заигрывают» с Польшей.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что осужденный за терроризм в России украинский режиссер Олег Сенцов обозначил условия примирения своей страны с Москвой.

 

ДЦ

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Создание рынка земли на Украине и другие решения команды президента Владимира Зеленского могут привести к окончательному распаду страны. С таким предупреждением выступил Алексей Журавко, бывший депутат Рады.

Создание рынка земли на Украине и другие решения команды президента Владимира Зеленского могут привести к окончательному…

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