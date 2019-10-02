Озвучено предупреждение об угрозе окончательного распада Украины из-за Зеленского

Создание рынка земли на Украине и другие решения команды президента Владимира Зеленского могут привести к окончательному распаду страны. С таким предупреждением выступил Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.
По словам политика, ставшего собеседником ФАН, принятие закона, разрешающего продажу земли иностранцам, усилит сепаратистские настроения на Украине. В частности, Журавко опасается, что отколоться от Киева могут западные регионы, которые «заигрывают» с Польшей.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что осужденный за терроризм в России украинский режиссер Олег Сенцов обозначил условия примирения своей страны с Москвой.