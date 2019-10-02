Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

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2 октября 2019, 09:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Сергей Толстов, украинский политический эксперт, обозначил сценарии прекращения гражданской войны в Донбассе. Точка зрения аналитика приведена в материале, опубликованном на страницах российских интернет-СМИ.

Как отметил Толстов, первый вариант урегулирования предполагает прямые переговоры Киева с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Второй – замораживание конфликта. По словам политолога, процитированного изданием News Front, руководству Украины необходимо определиться между двумя этими сценариями.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко заявил о единственном пути остановки боевых действий.