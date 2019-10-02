Генерал рассказал об испытаниях системы ПВО С-500 «Прометей» в Сирии

В Сирийской Арабской Республике прошла испытания российская система ПВО С-500 «Прометей». Бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев отметил, что любую технику перед запуском в серию необходимо обкатать, и не просто, а в жестких технических и климатических условиях.
Сирия хорошо подходит для таких испытаний — там всегда жарко, много пыли. Как подчеркнул генерал, только работа на износ, такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки.
В Сирии проверяли важнейшие элементы С-500, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов недавно сообщил, что серийный выпуск С-500 начнется во второй половине 2020 года. Элементы для «Прометея» проходили испытания на базе 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил в Астраханской области.
Подготовка офицеров-специалистов для «Прометея» началась в 2017 году в Военной академии Военно-космической обороны в Твери.