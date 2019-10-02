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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Генерал рассказал об испытаниях системы ПВО С-500 «Прометей» в Сирии

, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]

MOD Russia, globallookpress.com
MOD Russia, globallookpress.com

В  Сирийской Арабской Республике прошла испытания российская система ПВО С-500 «Прометей». Бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев отметил, что любую технику перед запуском в серию необходимо обкатать, и не просто, а в жестких технических и климатических условиях.

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Сирия хорошо подходит для таких испытаний — там всегда жарко, много пыли. Как подчеркнул генерал, только работа на износ, такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки.

В Сирии проверяли важнейшие элементы С-500, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов недавно сообщил, что серийный выпуск С-500 начнется во второй половине 2020 года. Элементы для «Прометея» проходили испытания на базе 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил в Астраханской области.

Подготовка офицеров-специалистов для «Прометея» началась в 2017 году в Военной академии Военно-космической обороны в Твери.

ИЧ

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