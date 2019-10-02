"Происходящее - это не импичмент, а переворот", - высказался Дональд Трамп о призыве к его отставке

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2 октября 2019, 07:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп считает, что призыв демократов в нижней палате конгресса к его отставке, это переворот, цель которого отобрать власть и голоса у людей. Свою точку зрения американский лидер написал в своем аккаунте в Twitter, - сообщает kp.ru.

"С каждым днем я больше и больше узнаю и прихожу к выводу, что происходящее - это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, их вторую поправку (Конституции, которая разрешает оборот оружия), религию, вооруженные силы, стену на границе и их данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки", - написал президент США в соцсети.

Серьезный скандал в отношении Трампа подняли политики перед началом предвыборной кампании из-за разговора американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси опубликовала в Twitter видеообращение, в котором заявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Пелоси охарактеризовала поведение Трампа во время переговоров с Зеленским "нарушением конституционных обязанностей президента США".