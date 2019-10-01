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1 октября 2019, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пётр Порошенко выразил недовольство в связи с согласием Киева пойти на «формулу Штанмайера». По мнению бывшего президента Украины, новый документ является пророссийским.

Порошенко назвал новое соглашение «формулой Путина» и заявил, что после её принятия если даже с России и не снимут все санкции, то существенно их ослабят, передаёт РИА Новости. Экс-глава Украины отметил, что он и его партия будут бороться за отказ от «формулы Штайнмайера».

«Подписание этой формулы российского происхождения де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против РФ... Мы подчеркиваем, что никогда не пойдем на это, мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, мы не дадим разрушить украинское государство», - сказал Порошенко.