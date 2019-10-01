Партия «Союз зеленых и крестьян» Латвии потребовала отставки министра образования

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1 октября 2019, 17:46 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

И вновь очередная «встряска» настигла Латвию. После того, как Административный районный суд приостановил неблагоприятное для ректора Латвийского университета решение правительства о не утверждении его ректором, партия «Союз зеленых и крестьян» заявила о своем решении потребовать отставки министра образования и науки Илги Шуплински.

Суть в том, что в августе, после долгих дискуссий, правительство Латвии решило не утверждать Индрикиса Муйжниекса на должность ректора ЛУ. Министерство образования во главе с г-жой Шуплински посчитали, что в процессе выбора ректора ЛУ был нарушен порядок, предусмотренный законом о высших учебных заведениях и законом о «Конституции Латвийского университета». Должность ректора получил профессор философии и истории Гвидо Страубе. Министерство образования Латвии было недовольно.

Г-жа министр высказалась так по данному поводу: «Очевидно, что суд не пытался понять процесс выборов, который был указан, как наиболее существенная причина для того, чтобы обратить внимание на результаты выборов».

Высказывание г-жи Шуплински «оценили» в партии «Союз зеленых и крестьян» и сочли, что министр не только проявила некомпетентность и нежелание сотрудничать с представителями отрасли, но и подорвала престиж ЛУ.

«Каждый день, который проводит она на этой должности, г-жа Шуплинска может нанести существенный урон отрасли образования и науки»,- сказал председатель правления СЗК Эдгар Таварс.

За министра образования и науки вступился сам президент Латвии Эгил Левитс. Он заявил, что решение суда – не повод для отставки министра образования.