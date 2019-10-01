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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Премьер Грузии высказал мнение о восстановлении авиасообщения с Россией

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заверил, что со своей стороны положительно относится ко всем изменениям, которые способствуют улучшениям отношений с Россией. Также он упомянул о возможном возобновлении авиасообщения между странами.

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«Грузия должна сделать все для того, чтобы существующие между двумя странами тяжелейшие и самые острые проблемы были урегулированы. Мы должны осознавать одно: то, что мы предпримем все шаги в этом направлении абсолютно прагматично, с холодным рассудком, синхронизировано с нашими международными партнерами», - подчеркнул Гахария.

Он отметил, что для получения видимых улучшений Грузия должна самостоятельно предпринять все необходимые действия с её стороны, передаёт РИА Новости. При этом премьер-министр одобрил восстановление авиасообщения между Россией и Грузией. По его словам, это не только поможет туризму, но также и гражданам, которые «столкнулись с проблемами в определённой мобильности».

АБ

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