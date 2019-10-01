Русский спецназ восхитил англичан

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1 октября 2019, 17:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот со страницы The Daily Mail

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал репортаж о сдаче на краповый берет бойцами спецназа. Кадры и рассказ журналиста шокировал читателей. Они были впечатлены подготовкой спецназовцев.

Репортаж был посвящен экзамену на право ношения крапового берета. Это символ спецназа. В ходе испытаний бойцы проходят многокилометровый кросс по полям, лесам и болотам. В конце обязательный спарринг, в ходе которого уже сильно уставшие спецназовцы бьются со сменяющими друг друга крепкими инструкторами-краповиками.

Британские журналисты подготовили репортаж с всероссийских экзамнов. Они прошли в Мордовии. Подкрепленные небольшим рассказом фотоснимки восхитили читателей.

Комментарии читателей

«Вот, поэтому у меня были основания бояться русского человека»

«Русские сильны»

«Силен, как медведь»

«Это должно служить напоминанием всем: не вторгайтесь в Россию».