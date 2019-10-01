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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Украинский певец указал на лицемерие Киева в вопросах по Крыму

, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Певец Олег Винник заявил о лицемерии властей Украины. По мнению музыканта, раз уж Киев считает Крымский полуостров своей территорией, то не должен препятствовать артистам ездить туда с гастролями.

«Если мы кричим, что Крым наш, почему я не имею права туда поехать и выступить? Меня там ждут, меня хотят там видеть… Почему мы покупаться имеем право туда поехать, а выступить не имеем право?» - возмутился музыкант.

При этом Винник заявил, что считает Крым частью Украины, а потому поддерживает власти страны в их борьбе за территориальную принадлежность полуострова, передаёт РИА Новости.

АБ

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