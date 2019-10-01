Украинский певец указал на лицемерие Киева в вопросах по Крыму

Певец Олег Винник заявил о лицемерии властей Украины. По мнению музыканта, раз уж Киев считает Крымский полуостров своей территорией, то не должен препятствовать артистам ездить туда с гастролями.
«Если мы кричим, что Крым наш, почему я не имею права туда поехать и выступить? Меня там ждут, меня хотят там видеть… Почему мы покупаться имеем право туда поехать, а выступить не имеем право?» - возмутился музыкант.
При этом Винник заявил, что считает Крым частью Украины, а потому поддерживает власти страны в их борьбе за территориальную принадлежность полуострова, передаёт РИА Новости.