Украинский певец указал на лицемерие Киева в вопросах по Крыму

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1 октября 2019, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Певец Олег Винник заявил о лицемерии властей Украины. По мнению музыканта, раз уж Киев считает Крымский полуостров своей территорией, то не должен препятствовать артистам ездить туда с гастролями.

«Если мы кричим, что Крым наш, почему я не имею права туда поехать и выступить? Меня там ждут, меня хотят там видеть… Почему мы покупаться имеем право туда поехать, а выступить не имеем право?» - возмутился музыкант.

При этом Винник заявил, что считает Крым частью Украины, а потому поддерживает власти страны в их борьбе за территориальную принадлежность полуострова, передаёт РИА Новости.