Скандал: «история» с восхвалением легионеров СС в Латвии набирает обороты

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1 октября 2019, 16:54 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

На прошлой неделе министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что «латышские легионеры СС – гордость народа и государства». Не все латвийцы возрадовались данному высказыванию. Были и те, кому стало стыдно за пламенную речь министра обороны Латвии. Высказалось и российское посольство.

Например, исследователя Латвийского Университета Каспарса Зеллиса слова министра несколько удивили:

«Для Латвии, латвийской государственности, увы латышские легионеры, как и латвийские красноармейцы – ничего не дали. Это изречение в большей степени похоже на то, что говорит Национальное объединение. Видимо, это сдвиг исторической политики на правый бок».

Историк Эдгарс Энгизерс считает, что г-н Пабрикс хочет заработать себе очки на волне антироссийских настроений, но это совершенно недальновидно.

«Если говорим о легионе, то большинство было мобилизовано. И сказать, что ты герой потому, что ты делал то, что ты не хотел делать – это не героизм. Если говорить о легионе в целом, то нужно учитывать, что легион был создан указом по мобилизации, а те лица, которых Россия рассматривает в качестве преступников – большинство из них совершали преступления в период, когда легиона не было и в помине»,- сказал историк.

Российское посольство на американском сайте ФБ высказалось более жестко и конкретно: «Волосы дыбом встают от осознания того, что легионеры «Ваффен СС», которые причастны к зверствам, массовым пыткам и убийствам, как мирного населения, так и военнопленных, продолжают чествоваться отдельными членами латвийского правительства, возводиться ими в ранг национальных героев и восхваляться спустя 75 лет после окончания ВОВ. Видимо, они плохо или совсем не знакомы с приговором Нюрнбергского Международного военного трибунала, который, принимая во внимание общий характер деятельности «Ваффен СС», признал латышский добровольческий легион СС преступным воинским формированием, и это решение принято 1 октября 1946 года».

А что же сам министр обороны Латвии?

Молчит. Молчит и его партия «Для развития. За!» Видимо, горд собой г-н Пабрикс, что о нем заговорили. Пусть и в омерзительном свете, но за говорили. Что же….Когда других «достоинств» нет, то на «безрыбье и рак рыба».

А чтобы было с государственными деятелями из Великобритании, Франции, Германии, США если бы им в голову пришло сказать нечто подобное? Лишились бы места? Да! Получили бы «плевки» от своих граждан? Да! Подали бы на них в суд? Вполне! Хочется думать, что найдутся и в Латвии адекватные политики, депутаты, граждане, которые реально осудят слова некого националистически настроенного Пабрикса. На деле, а не на словах. Хочется верить в добро.