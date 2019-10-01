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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Три условия примирения Украины с Россией выдвинул режиссер-террорист Сенцов

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergei Chuzavkov / globallookpress.com
фото: Sergei Chuzavkov / globallookpress.com

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм и переданный впоследствии Киеву в рамках обмена заключенными, назвал три условия примирения своей страны с РФ. Соответствующую запись Сенцов разместил в социальной сети Facebook.

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Как отметил автор поста, чтобы рассчитывать на возобновление нормальных отношений с Украиной, Москве нужно «вернуть» Крым, компенсировать соседнему государству материальные потери и «публично покаяться за всех наших убитых и искалеченных».

Официальный Киев обвиняет Россию в «оккупации» Крыма и прямой военной помощи непризнанным ДНР и ЛНР. Москва данные утверждения опровергает. Официальная позиция РФ заключается в том, что полуостров вошел в страны в соответствии с признанными на международном уровне правовыми нормами, а противостояние в Донбассе является внутриукраинским конфликтом.

Ранее сегодня сообщалось, что Евгений Червоненко, бывший член правительства Украины, придумал способ лишить Россию Крыма.

 

ДЦ

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