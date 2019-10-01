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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Единственный вариант прекращения войны в Донбассе раскрыл бывший депутат Рады

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com
фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Александр Онищенко, бывший депутат Верховной Рады Украины, обозначил единственный вариант прекращения боевых действий на территории Донбасса. Соответствующее заявление политик сделал в разговоре с журналистами.

В «Грузинском легионе» рассказали о воюющих против ЛДНР иностранных наемниках

В «Грузинском легионе» рассказали о воюющих против ЛДНР иностранных наемниках

Как отметил Онищенко, «конфликт может решиться только за столом переговоров». По словам экс-парламентария, которого процитировал «ПолитНавигатор», президенту Владимиру Зеленскому следует организовать прямой диалог с российской стороной.

Киевские власти настаивают на том, что Москва оказывает военную помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Руководство РФ данные утверждения опровергает. Официальная позиция России состоит в том, что противостояние в Донбассе является внутриукраинским конфликтом.

Ранее во вторник сообщалось, что командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили поведал об иностранных наемниках, воюющих в Донбассе на стороне Киева.

 

ДЦ

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