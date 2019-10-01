Единственный вариант прекращения войны в Донбассе раскрыл бывший депутат Рады

Александр Онищенко, бывший депутат Верховной Рады Украины, обозначил единственный вариант прекращения боевых действий на территории Донбасса. Соответствующее заявление политик сделал в разговоре с журналистами.
Как отметил Онищенко, «конфликт может решиться только за столом переговоров». По словам экс-парламентария, которого процитировал «ПолитНавигатор», президенту Владимиру Зеленскому следует организовать прямой диалог с российской стороной.
Киевские власти настаивают на том, что Москва оказывает военную помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Руководство РФ данные утверждения опровергает. Официальная позиция России состоит в том, что противостояние в Донбассе является внутриукраинским конфликтом.
Ранее во вторник сообщалось, что командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили поведал об иностранных наемниках, воюющих в Донбассе на стороне Киева.