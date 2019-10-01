Соратник Ющенко по «оранжевой революции» придумал способ лишить Россию Крыма

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1 октября 2019, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serguei Fomine / globallookpress.com

Евгений Червоненко, бывший министр транспорта и связи Украины, соратник Виктора Ющенко по «оранжевой революции» 2004 года, рассказал, какие действия необходимо предпринять Киеву, чтобы «вернуть» Крым. По данному вопросу Червоненко высказался в разговоре с представителями СМИ.

Согласно точке зрения собеседника журналистов, для того, чтобы восстановить контроль над полуостровом, украинской власти следует «вернуть сознание людей». Нужно «на своем примере показать, что у нас больше благосостояние и больше демократии», процитировал Евгения Червоненко интернет-ресурс «ПолитНавигатор». Другого пути у Киева, по словам бывшего члена правительства, нет.

Ранее сегодня сообщалось, что российский эксперт Евгений Сатановский определил вероятную дату большой войны в Европе из-за Украины и США.