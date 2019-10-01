В Финляндии человек с мечом напал на колледж, один человек погиб

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1 октября 2019, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Один человек погиб, девять ранены в результате нападения в профессиональном училище в финском городе Куопио. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Восточной Финляндии.

Пострадавшие госпитализированы, двое из них получили серьезные ранения, об их состоянии здоровья не сообщается. Нападавший задержан. Утверждается, что он также ранен. Территория вокруг здания сейчас оцеплена.

Инцидент произошел около полудня 1 октября к югу от центра города, в училище внутри крупного торгового центра Hermann. По словам очевидцев, мужчина ворвался в один из классов во время урока и принялся махать мечом.

О мотивах данного поступка пока не сообщается. В настоящий момент правоохранители устанавливают причины и выясняют подробности произошедшего.