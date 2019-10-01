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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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В «Грузинском легионе» рассказали о воюющих против ЛДНР иностранных наемниках

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com
фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Мамука Мамулашвили, командир воюющего на стороне Киева в Донбассе формирования «Грузинский легион», рассказал об иностранных наемниках, противостоящих Народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данному вопросу Мамулашвили высказался в разговоре с журналистами.

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

По словам командира «Грузинского легиона», процитированного порталом topwar.ru, в боевых действиях принимают участие люди, приехавшие из таких стран, как Бразилия, Пуэрто-Рико, Япония, Индия, Мексика. Кроме того, Мамука Мамулашвили отметил, что в зоне конфликта присутствуют бывшие американские и британские военные, которые инструктируют киевских силовиков.

Ранее во вторник сообщалось, что ветеран АТО Мирослав Гай поведал об украинских «партизанах», устраивающих диверсии в Донбассе.

 

ДЦ

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Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

На территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР действуют украинские «партизанские отряды», которые осуществляют диверсии. С соответствующим заявлением выступил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай.

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