Мамука Мамулашвили, командир воюющего на стороне Киева в Донбассе формирования «Грузинский легион», рассказал об иностранных наемниках, противостоящих Народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данному вопросу Мамулашвили высказался в разговоре с журналистами.
По словам командира «Грузинского легиона», процитированного порталом topwar.ru, в боевых действиях принимают участие люди, приехавшие из таких стран, как Бразилия, Пуэрто-Рико, Япония, Индия, Мексика. Кроме того, Мамука Мамулашвили отметил, что в зоне конфликта присутствуют бывшие американские и британские военные, которые инструктируют киевских силовиков.
Ранее во вторник сообщалось, что ветеран АТО Мирослав Гай поведал об украинских «партизанах», устраивающих диверсии в Донбассе.