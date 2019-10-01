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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Советник Зеленского готов изменить жене с роботом

, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Внештатный советник президента Украины Игорь Новиков рассказал, что вступил бы в интимную связь с роботом. Речь шла о специальном роботе Саманте, которую научили отказывать в близости грубому и не уважающему её партнёру.

Советник Зеленского считает, что роботы не станут массовым явлением. По его словам, это всего лишь "нишевая игрушка" и на глобальные события она влиять не будет. Тогда телеведущая программы "О чём говорят мужчины" предложила Новикову заняться любовью с роботом, чтобы лучше разобраться в будущем.

"С согласия жены, я думаю, да", - передаёт слова советника президента Украины РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

БА

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