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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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BBC: от Антарктиды откололся крупнейший айсберг впервые за 50 лет

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Восточной Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся крупнейший за 50 лет айсберг. Отмечается, что вес скопления льда превышает 315 миллиардов тонн.

"Это захватывающее событие после стольких лет наблюдений. Мы знали, что в итоге это произойдет", - сообщила профессор Хелен Фрикер. из Научно-исследовательского института Скриппса.

Известно, что площадь айсберга составляет более 1,5 тыс. квадратных километров, а толщина около 210 метров. Эксперты поспешили успокоить общественность, в том числе эко-активистов, отметив, что данная ситуация не связана с глобальным потеплением, пишет BBC.

По их словам, за перемещением айсберга будут следить специалисты, потому он может угрожать океанским судам.

BBC: от Антарктиды откололся крупнейший айсберг впервые за 50 лет

БА

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