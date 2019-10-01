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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Новозеландцы уравняли человека и животных. Кто теперь в опасности?

, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Новой Зеландии правительство официально признало, что животные наделены разумом и чувствами. Это довольно серьёзно меняет общественное сознание людей. Теперь над некоторыми животными запрещено проводить эксперименты, охотиться на них.

Эксперты считают, что данный закон направлен в первую очередь на защиту животных. Что касается наличия чувств у братьев наших меньших, то биологи привели несколько фактов в подтверждение этого. К примеру, крысы могут смеяться, как человек. Муравьи, вороны могут собираться в целые отряды и воевать друг с другом. Помимо этого учёные из Гарвардского университета отметили, что животные и человек имеют несколько совершенно одинаковых генов.

Учёные провели эксперимент над голубями относительно наличия разума. Оказалось, что они способны отлично запоминать людей, которые их кормили. Даже, когда человек менял одежду, птицы всё равно узнавали человека.

Критики данного закона отметили, что он является абсурдом политиков. По их мнению, важно, чтобы дурному примеру не последовали другие страны. Российские философы считают, что если мир пойдёт по новозеландскому сценарию, то человечество может подвергнуться риску исчезновения. Сейчас оно уже начинает вырождаться в биологическом смысле. Однако однозначного авторитетного мнения относительно уравнивания животных и людей в правах новозеландским правительством пока нет.

ПВ

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