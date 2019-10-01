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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Премьер-министр Украины заявил об износе советской инфраструктуры более чем на 90%

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что железная дорога в стране за предыдущие годы практически уничтожена и возложил ответственность за разрушение инфраструктуры на коррупционеров и некомпетентных руководителей.

"Инфраструктура, которая нам досталась из Советского Союза, почти уничтожена. Ее постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители… У нас более чем на 90% истощена "Укрзализныця", - цитирует его "Свободная пресса".

Украинский премьер отметил, что сегодня "Укрзализныце" не хватает локомотивов и вагонов, чтобы удовлетворять все потребности бизнеса, а руководство компании отвлекает от подобных проблем новостями о закупке пластиковых стаканов и вышиванок.

АС

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