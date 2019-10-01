Политолог определил срок начала активных действий США по расчленению России

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1 октября 2019, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Соединенные Штаты в 2030-х годах начнут активные действия по расчленению Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил отечественный политолог Евгений Сатановский, говорится в опубликованной в блогосфере заметке.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», эксперт отметил, что в Вашингтоне ждут, когда сменится действующее руководство РФ, с которым у американцев возникли проблемы. Основные усилия Штатов по расчленению России и того, что осталось от Советского Союза, придутся на 2030-е годы, предсказал Сатановский.

Ранее во вторник сообщалось, что аналитик назвал возможную дату большой войны на территории Европы из-за Украины и США.