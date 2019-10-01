Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Политолог определил срок начала активных действий США по расчленению России

, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com
фото: Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Соединенные Штаты в 2030-х годах начнут активные действия по расчленению Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил отечественный политолог Евгений Сатановский, говорится в опубликованной в блогосфере заметке.

Названа возможная дата большой войны в Европе из-за Украины и Соединенных Штатов

Названа возможная дата большой войны в Европе из-за Украины и Соединенных Штатов

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», эксперт отметил, что в Вашингтоне ждут, когда сменится действующее руководство РФ, с которым у американцев возникли проблемы. Основные усилия Штатов по расчленению России и того, что осталось от Советского Союза, придутся на 2030-е годы, предсказал Сатановский.

Ранее во вторник сообщалось, что аналитик назвал возможную дату большой войны на территории Европы из-за Украины и США.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

На территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР действуют украинские «партизанские отряды», которые осуществляют диверсии. С соответствующим заявлением выступил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай.

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Такую точку зрения озвучил оппозиционный политик и юрист Марк Фейгин, лишенный адвокатской лицензии.

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Такую точку зрения озвучил…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Творчество пермских «активистов» наделало много шума в Сети. Оскорбительный ролик группы «Гражданский контроль» нарушает права граждан страны, имеющих нетрадиционную…

//новости ан

Иркутские депутаты решили премировать чиновников за хорошую работу во время ликвидацию последствий паводка. С легкой руки парламентариев Заксобрания в бюджете области…

//новости ан