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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Senkar Tomas / globallookpress.com
фото: Senkar Tomas / globallookpress.com

На территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР действуют украинские «партизанские отряды», которые осуществляют диверсии. С соответствующим заявлением выступил Мирослав Гай, ветеран «Антитеррористической операции» (прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

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В Донбассе украинский снайпер уничтожил воевавшего за ДНР рок-музыканта из Одессы

Некоторое время назад в Луганске произошла попытка взрыва моста. По словам Гая, процитированного изданием News Front, за этой и некоторыми другими диверсиями, которые периодически случаются в неподконтрольной Киеву части Донбасса, стоят не военные, а «адекватные украинские патриоты». Ветеран АТО добавил, что подрывная деятельность на территории республик должны проводиться постоянно.

Ранее во вторник сообщалось, что в Донбассе украинский снайпер застрелил воевавшего на стороне ДНР одесского рок-музыканта Андрея Куцкого.

 

ДЦ

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В мире

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

На территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР действуют украинские «партизанские отряды», которые осуществляют диверсии. С соответствующим заявлением выступил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай.

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