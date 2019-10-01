Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

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1 октября 2019, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Senkar Tomas / globallookpress.com

На территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР действуют украинские «партизанские отряды», которые осуществляют диверсии. С соответствующим заявлением выступил Мирослав Гай, ветеран «Антитеррористической операции» (прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

Некоторое время назад в Луганске произошла попытка взрыва моста. По словам Гая, процитированного изданием News Front, за этой и некоторыми другими диверсиями, которые периодически случаются в неподконтрольной Киеву части Донбасса, стоят не военные, а «адекватные украинские патриоты». Ветеран АТО добавил, что подрывная деятельность на территории республик должны проводиться постоянно.

Ранее во вторник сообщалось, что в Донбассе украинский снайпер застрелил воевавшего на стороне ДНР одесского рок-музыканта Андрея Куцкого.