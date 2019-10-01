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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Названа возможная дата большой войны в Европе из-за Украины и Соединенных Штатов

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Slavomir Kubes / globallookpress.com
фото: Slavomir Kubes / globallookpress.com

Противостоящие России Соединенные Штаты могут развязать большую европейскую войну руками Украины. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Евгений Сатановский, отечественный политолог.

Список самых безопасных стран в случае Третьей мировой войны опубликовали в сети

Список самых безопасных стран в случае Третьей мировой войны опубликовали в сети

По мнению эксперта, есть вероятность того, что противостояние, «провоцируемое с украинской территории», разгорится в 2024 – 2025 годах.

Сатановский добавил, что аналитики, заявляющие о невозможности ядерной войны, ошибаются. Ограниченный конфликт с использованием оружия массового поражения входит в планы США, процитировал Евгения Сатановского один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Ранее сообщалось, что в блогосфере опубликовали список самых безопасных стран в случае Третьей мировой.

 

ДЦ

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