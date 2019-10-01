Названа возможная дата большой войны в Европе из-за Украины и Соединенных Штатов

//В мире 13+

1 октября 2019, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Slavomir Kubes / globallookpress.com

Противостоящие России Соединенные Штаты могут развязать большую европейскую войну руками Украины. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Евгений Сатановский, отечественный политолог.

По мнению эксперта, есть вероятность того, что противостояние, «провоцируемое с украинской территории», разгорится в 2024 – 2025 годах.

Сатановский добавил, что аналитики, заявляющие о невозможности ядерной войны, ошибаются. Ограниченный конфликт с использованием оружия массового поражения входит в планы США, процитировал Евгения Сатановского один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Ранее сообщалось, что в блогосфере опубликовали список самых безопасных стран в случае Третьей мировой.