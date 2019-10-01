В Донбассе украинский снайпер уничтожил воевавшего за ДНР рок-музыканта из Одессы

В зоне конфликта в Донбассе от пули снайпера Вооруженных сил Украины погиб Андрей Куцкий, рок-музыкант из Одессы, воевавший на стороне самопровозглашенной ДНР. Об этом рассказывается в материалах, появившихся на страницах СМИ.
Как пишет «Московский комсомолец», Куцкого убили в минувшую субботу, когда он выполнял боевое задание. По данным издания, мужчина служил в спецназе и имел звание лейтенанта. Куцкий не дожил до своего сорокалетия месяц, отмечается в процитированной публикации.
Ранее сообщалось, что в сеть выложили видео, на котором запечатлен разгром противотанковыми ракетами ополченцев Донбасса позиций киевских военных.