В Донбассе украинский снайпер уничтожил воевавшего за ДНР рок-музыканта из Одессы

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1 октября 2019, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: US Army / globallookpress.com

В зоне конфликта в Донбассе от пули снайпера Вооруженных сил Украины погиб Андрей Куцкий, рок-музыкант из Одессы, воевавший на стороне самопровозглашенной ДНР. Об этом рассказывается в материалах, появившихся на страницах СМИ.

Как пишет «Московский комсомолец», Куцкого убили в минувшую субботу, когда он выполнял боевое задание. По данным издания, мужчина служил в спецназе и имел звание лейтенанта. Куцкий не дожил до своего сорокалетия месяц, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили видео, на котором запечатлен разгром противотанковыми ракетами ополченцев Донбасса позиций киевских военных.