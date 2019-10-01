Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

В Донбассе украинский снайпер уничтожил воевавшего за ДНР рок-музыканта из Одессы

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: US Army / globallookpress.com
фото: US Army / globallookpress.com

В зоне конфликта в Донбассе от пули снайпера Вооруженных сил Украины погиб Андрей Куцкий, рок-музыкант из Одессы, воевавший на стороне самопровозглашенной ДНР. Об этом рассказывается в материалах, появившихся на страницах СМИ.

Разгром ракетами ополченцев Донбасса позиций украинских военных попал на видео

Разгром ракетами ополченцев Донбасса позиций украинских военных попал на видео

Как пишет «Московский комсомолец», Куцкого убили в минувшую субботу, когда он выполнял боевое задание. По данным издания, мужчина служил в спецназе и имел звание лейтенанта. Куцкий не дожил до своего сорокалетия месяц, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили видео, на котором запечатлен разгром противотанковыми ракетами ополченцев Донбасса позиций киевских военных.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

На территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР действуют украинские «партизанские отряды», которые осуществляют диверсии. С соответствующим заявлением выступил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай.

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Такую точку зрения озвучил оппозиционный политик и юрист Марк Фейгин, лишенный адвокатской лицензии.

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Такую точку зрения озвучил…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Творчество пермских «активистов» наделало много шума в Сети. Оскорбительный ролик группы «Гражданский контроль» нарушает права граждан страны, имеющих нетрадиционную…

//новости ан

Иркутские депутаты решили премировать чиновников за хорошую работу во время ликвидацию последствий паводка. С легкой руки парламентариев Заксобрания в бюджете области…

//новости ан