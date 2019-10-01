СМИ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

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1 октября 2019, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Shealah Craighead/White House/globallookpress.com

Стало известно о присутствии Госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео при разговоре американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Отмечается, что ранее об участии главы Госдепартамента США не сообщалось.

Зеленский резко парировал на вопрос о Трампе

Источники, близкие к ситуации, объяснили, что теперь Белому дому, скорее всего, придётся привлекать Майка Помпео к расследованию об импичменте Дональда Трампа, пишет газета The Wall Street Journal

В пятницу три комитета палаты представителей США потребовали от главы Госдепартамента предоставить документы, которые касаются контактов двух мировых лидеров. Если Помео откажет, то это будет свидетельствовать о препятствии расследованию.