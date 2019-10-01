МИД Белоруссии: в размещении российской военной базы нет смысла

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1 октября 2019, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что не видит никакого смысла в размещении российской военной базы на территории страны. По его словам, необходимость такого объекта теряет актуальность из-за развития современных технологий.

"Действительно неприятный эпизод", - Лаврова огорчает отказ Минска разместить российскую военную базу

Макей отметил, что в размещении военно-воздушной базы "нет ни практического, ни политического, ни военного смысла". Дипломат добавил, что сейчас ракеты способны за считанные минуты долететь до другого континента, поэтому появление российской базы в Минске будет угрожать безопасности страны.

"Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе", - передаёт его слова "РБК".

Макей пояснил, что принятое решение не связано с тем или иным давлением со стороны европейских стран.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия Минска касательно размещения военной базы "неприятным эпизодом".