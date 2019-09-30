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30 сентября 2019, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Эксперт из Сингапура Си Раджа Мохан заявил, что на его взгляд Россия может стать связующим звеном между странами Запада и Востока, поскольку её уважают многие мировые государства.

При этом Мохан отметил, что скептически смотрит на привычное разделение мира на Восток и Запад, передаёт РИА Новости. Он уверен, что при желании Россия может занять независимую позицию в Тихоокеанском регионе.

«Во многих странах помимо Евросоюза есть уважение к России. Индия и другие страны хотят, чтобы Россия выступала миротворцем, чтобы выступала как третья сила, которая бы давала пространство другим странам, которые пытаются найти своё место между США и Китаем», - говорит эксперт.