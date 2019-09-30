Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Эксперт пророчит для России роль "моста" между Западом и Востоком

, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Эксперт из Сингапура Си Раджа Мохан заявил, что на его взгляд Россия может стать связующим звеном между странами Запада и Востока, поскольку её уважают многие мировые государства.

При этом Мохан отметил, что скептически смотрит на привычное разделение мира на Восток и Запад, передаёт РИА Новости. Он уверен, что при желании Россия может занять независимую позицию в Тихоокеанском регионе.

«Во многих странах помимо Евросоюза есть уважение к России. Индия и другие страны хотят, чтобы Россия выступала миротворцем, чтобы выступала как третья сила, которая бы давала пространство другим странам, которые пытаются найти своё место между США и Китаем», - говорит эксперт.

АБ

//картина дня

Политика

Все, что необходимо знать о Брексит за 3 минуты

Все, что необходимо знать о Брексит за 3 минуты

31 октября 2019 года в 2:00 по московскому времени Великобритания должна выйти из состава Европейского Союза. Итак, что мы должны знать о Брексит: от истории вопроса до текущего состояния дел всего за 3 минуты. Засекаем время.

Украина объявила о закрытии части Черного моря из-за военных учений в Одесской области. На период проведения ракетных стрельб ограничат доступ к мысам Калфа, Ледники и части морской косы рядом с н.п. Лебедевка.

Украина объявила о закрытии части Черного моря из-за военных учений в Одесской области. На период проведения ракетных…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса Елена Корикова обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому. "Есть ли у деятелей искусства в нашей стране хоть какое-то право на защиту от нападок желтой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Мария Захарова объяснила, почему Сергей Лавров не развернул самолет над Атлантикой по пути в США на заседание Генассамблеи ООН после отказа американских властей…

//новости ан