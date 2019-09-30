Начальник штаба обороны Великобритании рассказал, что ощущает угрозу от России

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30 сентября 2019, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Великобритании Глава штаба обороны Ник Картер заявил, что из-за России каждый день на службе ощущает себя, словно на войне. При этом он отметил, что это не является сражением в привычном понимании этого слова.

«Я чувствую себя на войне, но не в том значении войны, которое мы придавали ей в прошлом. Это потому что соперничество великих держав и борьба идей с негосударственными структурами угрожает ежедневно», - сказал военнослужащий.

Картер подчеркнул, что современная Россия представляет гораздо большую опасность, чем пять лет назад. По его мнению, задача Великобритании состоит в том, чтобы найти способы ответить на все нападки своих противников, передаёт «Свободная пресса».