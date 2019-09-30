Захарова объяснила, почему Лавров не развернул самолет над Атлантикой по пути в США на Генассамблею ООН

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30 сентября 2019, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему министр Сергей Лавров не развернул самолет над Атлантикой по пути в США на заседание Генассамблеи ООН после отказа американских властей предоставить визы нескольким российским дипломатам.

Лавров поднял тему отказа в предоставлении виз 10 российским дипломатам на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

О том, что российские политики не получат визы стало известно 24 сентября перед самым вылетом российской делегации в Нью-Йорк. Среди тех, кому США не дали визы, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, главный переводчик и руководитель аппарата главы МИД РФ Сергей Бутин.

Марии Захаровой вопрос по решению Сергея Лаврова лететь на Генеральную ассамблею ООН задали в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале". По мнению Захаровой, в этой ситуации не стоило повторять поступок Евгения Примакова, который в 1999 году будучи премьер-министром во время полета в США приказал экипажу развернуть самолет над Атлантикой и вернуться в Москву. Захарова заявила, тогда была абсолютно другая ситуация.

Мария Захарова пояснила: "Сейчас задачи совершенно иные. Необходимо минимизировать, нивелировать тот заряд и тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию". "Зачем нам было им подыгрывать", — заключила она.