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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Британский военачальник заявил о состоянии войны из-за кибератак России и Китая

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Британский высокопоставленный военачальник Николас Карте заявил, что Великобритания ежедневно "находится в состоянии войны" из-за кибератак России и других стран. Генерал Николас Карте - начальник Штаба обороны Великобритании.

По его оценке, изменение характера боевых действий свидетельствует, что границы между состояниями мира и войны стираются. Картер отметил, что понятие войны определяется не так, как ранее.

По мнению британского генерала, это связано с тем, что соперничество крупных держав и борьба идей с негосударственными структурами угрожают Великобритании каждый день.

Британский генерал считает, что "интерпретация" Россией и Китаем правил, регулирующих международные обязательства, угрожает этическим и правовым основаниям, которые являются базисными для правил вооруженного конфликта, - передает Telegraph.

Картер убежден, что в центре будущих войн будет находиться информация, война имеет в основном политическую функцию. "Но она будет гораздо сложнее и коснется новых областей — космоса и киберпространства", — заметил генерал.

ИЧ

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