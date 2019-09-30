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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Посольство РФ в Осло: Новость СМИ о спецназе в Норвегии - фейк и грубая провокация

, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Посольство России в Осло прокомментировало новость, опубликованную изданием Aldrimer.no о появлении на территории Норвегии российского спецназа. В дипмиссии информацию о людях в российской военной форме назвали "грубой провокацией" и фейком.

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Aldrimer.no со ссылкой на свои источники в разведке Норвегии и других стран НАТО написало, что российские спецназовцы были замечены на островах принадлежащего Норвегии архипелага Шпицберген и на материковой части королевства.
Инсайдеры издания сказали, что российские спецназовцы вели разведку местности и важных объектов инфраструктуры, они перемещались на рыболовных траулерах. Засекли спецназовцев в Норвегии удалось, благодаря снимкам, сделанным с самолетов-разведчиков ВВС США.

В посольстве России предположили, что "вброс" норвежских СМИ нацелен на оправдание выделения военным королевства дополнительных средств на борьбу с "российской угрозой".

"Информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России", — говорится в сообщении дипмиссии.

ИЧ

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