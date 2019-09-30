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30 сентября 2019, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал обнаружение российских "разведчиков" в Норвегии. Баранец, военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", считает, что россияне в военной форме, которых заметили на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии, были сотрудниками частного охранного предприятия.

Как он объяснил, между Россией и Норвегией действует международный договор о двойном использовании природных богатств Шпицбергена, - сообщает URA.RU.

На Шпицбергене работают российские компании, шахтеры и прочие специалисты, и люди обязаны находиться в безопасности. По мнению Баранца, сотрудники ЧОП следят за безопасностью. Военный эксперт считает, что слух о нахождении российских силовиков на территории Норвегии пустили политические провокаторы, которые "пытаются столкнуть нас лбами".

Ранее СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии обнаружены бойцы российского спецназа, якобы силовики разведывали местность и изучали важные объекты инфраструктуры.