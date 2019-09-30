Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о давлении со строны адвоката Дональда Трампа

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30 сентября 2019, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]

Eduard Kislinsky, globallookpress.com

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о давлении со стороны адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. По признанию Луценко, он несколько раз отказывался начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына.

Бывший украинский генпрокурор уточнил, что два раза встречался с адвокатом Трампа и много переговаривал с ним по телефону.

Трамп, как стало известно, настоятельно призывал нового украинского президента Владимира Зеленского расследовать, нарушали ли Байден с сыном украинский закон.

Луценко заявил, что он говорил личному адвокату Трампа Руди Джулиани о готовности сотрудничать при условии, если ФБР начнет свое расследование в отношении Байдена. Одновременно он уверял, что законы Украины отец и сын Байдены не нарушали, - сообщает РИА Новости.

"Я говорил ему, что не могу начать расследование только из интереса американского чиновника", - заявил Луценко в интервью газете Los Angeles Times.

Сын Джона Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.