Украина закроет часть Черного моря из-за военных учений в Одесской области

Украина объявила о намерении закрыть часть Черного моря из-за военных учений в Одесской области.
Ракетные стрельбы планируется провести 3 и 4 октября, - сообщает kp.ru.
Согласно информации «Украинского милитарного портала», на период проведения ракетных стрельб будет ограничен доступ в Черном море к мысам Калфа, Ледники и части морской косы рядом с населенным пунктом Лебедевка.
Портал на уточнил, какие ракетные комплексы вооруженные силы Украина собираются задействовать в новых стрельбах.
Напомним, около года назад Украина провела в Черном море испытания новых крылатых ракет на полигоне также в Одесской области.