Украина закроет часть Черного моря из-за военных учений в Одесской области

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30 сентября 2019, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Украина объявила о намерении закрыть часть Черного моря из-за военных учений в Одесской области.

Ракетные стрельбы планируется провести 3 и 4 октября, - сообщает kp.ru.

Согласно информации «Украинского милитарного портала», на период проведения ракетных стрельб будет ограничен доступ в Черном море к мысам Калфа, Ледники и части морской косы рядом с населенным пунктом Лебедевка.

Портал на уточнил, какие ракетные комплексы вооруженные силы Украина собираются задействовать в новых стрельбах.

Напомним, около года назад Украина провела в Черном море испытания новых крылатых ракет на полигоне также в Одесской области.