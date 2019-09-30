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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Украина закроет часть Черного моря из-за военных учений в Одесской области

, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Украина объявила о намерении закрыть часть Черного моря из-за военных учений в Одесской области.
Ракетные стрельбы планируется провести 3 и 4 октября, - сообщает kp.ru.

Согласно информации «Украинского милитарного портала», на период проведения ракетных стрельб будет ограничен доступ в Черном море к мысам Калфа, Ледники и части морской косы рядом с населенным пунктом Лебедевка.
Портал на уточнил, какие ракетные комплексы вооруженные силы Украина собираются задействовать в новых стрельбах.

Напомним, около года назад Украина провела в Черном море испытания новых крылатых ракет на полигоне также в Одесской области.

ИЧ

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