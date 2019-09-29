В Испании остров Тенерифе остался без электроэнергии

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29 сентября 2019, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]

Испанский остров Тенерифе полностью остался без электроснабжения. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщила в сервисе микроблогов Twitter мэрия города Санта-Крус-де-Тенерифе, передает РИА Новости.

В сообщении указано, что на острове остановлено движение всего общественного транспорта. Также в некоторых районах были запущены бесплатные трансферные автобусы, так как там перестал работать трамвай.

"Мы пытаемся установить, что произошло и каким образом можно решить проблему как можно раньше. Приносим извинения за неудобства", - отмечается в сообщении. Предположительно, всему виной некий сбой.

Представители компании Red Electrica заявили, что речь идет о "техническом сбое" на подстанции в Гранадилье. По их версии, подача электричества была отключена, чтобы предотвратить короткое замыкание.