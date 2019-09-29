Госдеп стал задним числом засекречивать служебную переписку Клинтон

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29 сентября 2019, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

Госдепартамент США активизировал расследование дела, связанного с ведением Хиллари Клинтон служебной переписки через личный почтовый сервер. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В бытность госсекретарем (2009-2013 гг), Клинтон использовала личный почтовый сервер в нарушение законодательства. По данным WP, накануне Госдеп стал задним числом признавать информацию из этих писем секретной.

За последние недели следователи связались по меньшей мере со 130 чиновниками, которые контактировали с Клинтон, уведомив их о том, что они "могут быть ответственны" за "инциденты, связанные с безопасностью".

Представитель Госдепартамента, согласно информации издания, утверждает, что расследование не связано с действующим правительством. Также в Госдепе отметили, что следуют стандартному протоколу расследования.