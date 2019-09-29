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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Разгром ракетами ополченцев Донбасса позиций украинских военных попал на видео

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com
фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В интернете появилось видео, на котором запечатлен разгром противотанковыми ракетами позиций Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий в Донбассе. Данным роликом поделились авторы YouTube-канала «Сводки ополчения».

Киевский политолог назвал главного выгодоприобретателя войны на востоке Украины

Киевский политолог назвал главного выгодоприобретателя войны на востоке Украины

На выложенных кадрах видно, как ракеты бьют по укреплениям киевских силовиков, после попадания одного из снарядов наружу выбегают люди. Когда и в каком районе ополченцы нанесли удар по противнику, не уточняется.

Ранее в воскресенье сообщалось, что киевский политический эксперт Константин Бондаренко обозначил главного выгодоприобретателя военного конфликта на востоке Украины, который продолжается с весны 2014 года.

 

 

ДЦ

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Бывший президент Украины Леонид Кучма, представляющий свою страну на переговорах по Донбассу, делает все, чтобы отсрочить урегулирование конфликта. Такую точку зрения озвучил политолог Константин Бондаренко.

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