Разгром ракетами ополченцев Донбасса позиций украинских военных попал на видео

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29 сентября 2019, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В интернете появилось видео, на котором запечатлен разгром противотанковыми ракетами позиций Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий в Донбассе. Данным роликом поделились авторы YouTube-канала «Сводки ополчения».

На выложенных кадрах видно, как ракеты бьют по укреплениям киевских силовиков, после попадания одного из снарядов наружу выбегают люди. Когда и в каком районе ополченцы нанесли удар по противнику, не уточняется.

Ранее в воскресенье сообщалось, что киевский политический эксперт Константин Бондаренко обозначил главного выгодоприобретателя военного конфликта на востоке Украины, который продолжается с весны 2014 года.