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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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В Словакии разбился истребитель МиГ-29, ВВС приостановили полеты

, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Словакии разбился вблизи города Злате-Моравце на западе страны. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщается в Facebook словацкой полиции. 

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Отмечается, что авария произошла накануне около 22:30 по московскому времени. Предварительной причиной крушения истребителя называется недостаток топлива. Окончательную причину аварии установит специально созданная комиссия.

Полет был тренировочным. Пилот, к счастью, успел катапультироваться, предварительно направив "стальную птицу" в зону, свободную от людей, жилых строений и предприятий. За здоровьем пилота наблюдают медики, оно не вызывает опасений.

"Тренировочные полеты МиГ-29 временно прекращены в связи с крушением одного из них в субботу вечером близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае", - заявила журналистам представитель Минобороны республики Данка Цапакова.

АС

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