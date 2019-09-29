Латвийский публицист: Гражданство детям русских дали, как колбасу

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29 сентября 2019, 15:39 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Латвийский публицист Элита Вейдемане всегда отличалась резкими высказываниями в отношении русскоязычных жителей Латвии. Теперь очередь дошла и до детей.

Г-жа Вейдемане выразила свое недовольство инициативой бывшего президента Латвии Раймонда Вейониса об автоматическом присвоении гражданства детям неграждан. «Прошлась» публицист и по комиссии в Сейме, которая занимается «здоровым сексуальным воспитанием граждан». Досталось всем!

«Не помню ничего более отвратительного, чем Сейм нынешнего созыва. Одни разбрасываются гражданством, как старой колбасой, другие пропагандируют здоровую сексуальность. Там заняться больше нечем?»

В четверг Сейм Латвии, во втором чтении, одобрил инициативу бывшего президента Латвии г-на Вейониса об автоматическом гражданстве, которое будут предоставлять с 2020 года детям неграждан, которые родились в Латвии.

Действительно, в Сейме была основана группа депутатов, которая займется вопросами гендерного равенства и сексуальным здоровьем населения. Вот только как это будет происходит мало кто понимает… Может на собственном примере депутаты покажут?