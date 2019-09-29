Экс-министр МВД Латвии: Горжусь своими татуировками

//В мире 13+

29 сентября 2019, 15:15 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Экс-министр внутренних дел Латвии Линда Мурниеце, а ныне предприниматель никогда особо не скрывала свои пристрастия. Честно и довольно откровенно рассказывала латвийским СМИ о своей работе, личной жизни и ….татуировках. Возможно, так и следует делать – меньше пересудов будет.

Недавно г-жа Мурниеце поделилась с латвийцами историей о своих татуировках.

Экс-министр носит одежду, которая выставляет ее тату напоказ, или же наоборот скрывает их. Как утверждает сама Линда, не всем по вкусу ее пристрастие.

«Недавно пошла на встречу. Мне сообщили – «хорошо, что мы не вместе, я не смог бы вынести твои татуировки». Ну и хорошо. Я уже совсем не хочу, чтобы он их выносил и не пытаюсь это скрыть. Есть причина, по которой у меня существуют татуировки такие, какие есть. Одна – в честь детей. Это стилизованный латышский знак. Другая скрывает шрам. Еще одна – память об отце моего ребенка, которую не собираюсь выбрасывать из своей жизни. Есть и охранный знак на шее против «ножичка в спину». Все рисунки связаны между собой и продуманы. Горжусь каждой!»









По словам бывшего министра МВД, это ее собственная кожа, ее решение и ее жизнь. «Я всегда выберу себя. И даже свои татуировки».

Что тут скажешь? Сильная женщина!