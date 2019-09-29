Министр инфраструктуры Украины Криклий опроверг свои слова о возобновлении пассажирских перевозок в Крым

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29 сентября 2019, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опроверг свои слова о том, что Киев намерен восстановить официальные пассажирские перевозки в Крым. Криклий в эфире одной из радиостанций заявил о том, что украинские власти намерены возобновить пассажирское сообщение с Крымом. Он рассказал, что сейчас идет строительство новых контрольных пунктов въезда-выезда между Крымом и Украиной.

По словам министра, вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится — КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Он добавил, что конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии.

После этого заявления ему посыпались вопросы. Криклий ответил в своем Facebook: "Даже родная мать разволновалась, и с самого утра со слезами спрашивала о возможности возобновления прямых пассажирских перевозок на Крым. Всем даю объяснения".

Он пояснил, что Украина продолжает строительство двух КПВВ, и наряду с ними обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины. "Повторю – украинские перевозчики исключительно по Украине. Речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма", – подчеркнул министр.

Согласно его объснению, перевозчики нужны для того, чтобы люди могли у КПВВ сесть в автобус "легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине".