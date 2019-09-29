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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Список самых безопасных стран в случае Третьей мировой войны опубликовали в сети

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Spc. Ryan Lucas / globallookpress.com
фото: Spc. Ryan Lucas / globallookpress.com

Перечислены страны, в которых будет спокойно во время Третьей мировой войны. Соответствующий пост опубликовали в отечественной блогосфере.

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Согласно точке зрения автора канала «Мир науки» в «Яндекс. Дзен», самыми безопасными государствами в случае начала нового глобального конфликта, в частности, станут проявившие нейтралитет в предыдущих войнах Швейцария, Ирландия и Лихтенштейн. В списке также присутствуют возглавляющая «глобальный индекс миролюбия» Исландия и изолированные от других стран Фиджи, Новая Зеландия и Тувалу.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ выявили возможный вариант перерастания противостояния в Донбассе в Третью мировую.

 

ДЦ

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