Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Умерла теща Лукашенко

, 14:57 [ «Аргументы Недели», ]

скриншот публикации белорусских СМИ
скриншот публикации белорусских СМИ

В Белоруссии умерла мама жены белорусского президента Елена Желнерович. Ей было около 90 лет. Об этом сообщили СМИ официального Минска.

Сам Александр Лукашенко сейчас находится в Шклове. В городе много милиции. Прибыл ли президент Белоруссии на похороны или ограничится только прощанием не сообщается.

Несмотря на прохладные отношения с женой, свою тещу Елену Желнерович белорусский лидер считал одним из самых близких друзей. Он ей во много обязан.

«Она меня безмерно любит и любила всегда, и я к ней еду», — рассказывал когда-то Александр Лукашенко про тещу, его слова сейчас цитируют белорусские СМИ: «Несмотря на то, что мы с дочерью ее не живем, может быть, 30 или сколько лет. Это для меня второй человек после матери. Если бы не она, то я президентом бы не был».

Елена Желнерович была учителем белорусского языка. Она жила в деревне Большой Межник в Шкловском районе.

//картина дня

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опроверг свои слова о том, что Киев намерен восстановить официальные пассажирские перевозки в Крым. Криклий…

Бывший президент Украины Леонид Кучма, представляющий свою страну на переговорах по Донбассу, делает все, чтобы отсрочить урегулирование конфликта. Такую точку зрения озвучил политолог Константин Бондаренко.

Бывший президент Украины Леонид Кучма, представляющий свою страну на переговорах по Донбассу, делает все, чтобы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Москве на проспекте Академика Сахарова в эти минуты начинается митинг оппозиции в поддержку фигурантов «московского дела». По информации «Белого счётчика», за полчаса…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Композитор и певец Леонид Агутин опубликовал фото их с Анжеликой Варум 20-летней дочери Лизы. Подписчики музыканта в Инстаграм теперь гадают, на кого девушка похожа.

Новое творение Бориса Гребенщикова вызвало бурную реакцию в Сети. Один из старейших российских рокеров дано не радовал публику своими новыми песнями и вот сочинил…

//новости ан

//новости ан

Сегодня на проспекте Сахарова пройдёт митинг за прекращение так называемого «московского дела». Акция согласована и правоохранительные органы уже готовы встретить мирный…

//новости ан

Телеведущая Елена Летучая поделилась радостной новостью со своими поклонниками. В семье Летучей пополнение, она завела собаку. В доме теледивы поселился щенок. Девочка…