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29 сентября 2019, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Romain Carre / globallookpress.com

Бывший президент Украины Леонид Кучма, представляющий свою страну на переговорах по Донбассу, делает все, чтобы отсрочить урегулирование конфликта. Такую точку зрения озвучил Константин Бондаренко, киевский политический эксперт.

По мнению аналитика, миссию о задержке наступления мира Кучме навязали Соединенные Штаты. Вашингтон является главным выгодоприобретателем войны, поскольку она позволяет продлевать санкции против РФ и вносить разлад в отношения между Москвой и Европой, процитировало Бондаренко издание «Русская весна».

Ранее в воскресенье сообщалось, что Народная милиция самопровозглашенной ДНР опубликовала видео из полностью уничтоженного украинскими военными поселка в Донбассе.