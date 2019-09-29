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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Киевский политолог назвал главного выгодоприобретателя войны на востоке Украины

, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Romain Carre / globallookpress.com
фото: Romain Carre / globallookpress.com

Бывший президент Украины Леонид Кучма, представляющий свою страну на переговорах по Донбассу, делает все, чтобы отсрочить урегулирование конфликта. Такую точку зрения озвучил Константин Бондаренко, киевский политический эксперт.

Видео из полностью уничтоженного ВСУ поселка в Донбассе опубликовала армия ЛНР

Видео из полностью уничтоженного ВСУ поселка в Донбассе опубликовала армия ЛНР

По мнению аналитика, миссию о задержке наступления мира Кучме навязали Соединенные Штаты. Вашингтон является главным выгодоприобретателем войны, поскольку она позволяет продлевать санкции против РФ и вносить разлад в отношения между Москвой и Европой, процитировало Бондаренко издание «Русская весна».

Ранее в воскресенье сообщалось, что Народная милиция самопровозглашенной ДНР опубликовала видео из полностью уничтоженного украинскими военными поселка в Донбассе.

 

ДЦ

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Бывший президент Украины Леонид Кучма, представляющий свою страну на переговорах по Донбассу, делает все, чтобы отсрочить урегулирование конфликта. Такую точку зрения озвучил политолог Константин Бондаренко.

Бывший президент Украины Леонид Кучма, представляющий свою страну на переговорах по Донбассу, делает все, чтобы…

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